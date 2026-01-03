Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras las victorias de Villarreal y Barcelona

La jornada 18 de LaLiga EA Sports trajo grandes duelos este sábado. Se midieron Celta de Vigo y Valencia, Osasuna y Athletic Club, Elche y Villarreal y el Espanyol recibiendo al Barcelona

Celta de Vigo 4-1 Valencia

El Valencia sigue sin ganar a domicilio después de caer 4-1 frente al Celta en Balaídos, donde dominó durante mucho tiempo a un rival al que le bastó con aprovechar sus regalos navideños para lograr un triunfo que lo acerca a la zona europea y que, además, complica el futuro de Carlos Corberán en Mestalla. El inicio de partido fue trepidante. A los cinco minutos, el central ghanés Joseph Aidoo, la elección de Claudio Giráldez para sustituir al lesionado Carl Starfelt, cometió un infantil penalti sobre el portugués André Almeida que el capitán valencianista, Pepelu, estrelló en el poste. Un alivio para los celestes, que respondieron rápido con un potente disparo de Mingueza que despejó Agirrezabala.

Osasuna 1-1 Athletic Club

Osasuna y Athletic empataron este sábado en El Sadar en un partido de dos caras, con una primera parte dominada por los rojillos gracias al golazo de Rubén García y una segunda en la que el equipo bilbaíno impuso su ritmo hasta lograr el empate por medio de Guruzeta.

Elche 1-3 Villarreal

El Villarreal ha puesto fin a su mala racha de resultados con una victoria en el duelo autonómico ante el Elche, que no ha podido mantener su condición de invicto como local durante la presente temporada. El equipo castellonense dejó encarado el duelo en los primeros 13 minutos, en los que anotó dos goles. El Elche reaccionó en el tramo final de la primera parte, en la que rozó el empate tras el tanto de Neto, pero en la segunda apenas generó peligro ante un rival que aprovechó los espacios para sentenciar.

Espanyol 0-2 Barcelona

El Barcelona sumó la novena victoria consecutiva en LaLiga EA Sports gracias a la actuación sobresaliente del experiquito Joan García bajo palos y a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski en el tramo final del encuentro. En su regreso al RCDE Stadium tras fichar por el Barça el pasado verano, el guardameta catalán, muy silbado por su antigua afición, fue el salvavidas del equipo visitante antes de que el mediapunta de Terrassa (0-1, min.86) y el delantero polaco (0-2, min.90) marcaran los goles de la victoria del líder de la competición.

