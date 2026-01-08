Vinicius y las claves del partido contra el Atlético de Madrid: "Hemos jugado una vez y ya sabemos cómo tenemos que hacerlo"

El extremo brasileño ha valorado, a pocas horas, de la segunda semifinal de la Supercopa de España, lo que espera de su equipo en el día de hoy, donde no podrá tener a Mbappé como compañero en la parcela ofensiva

Vinicius encara una importante cita esta noche contra el Atlético de Madrid. El delantero del conjunto de Xabi Alonso volverá a ser titular en un duelo donde tendrá que dar un paso adelante tras la baja de Kylian Mbappé. El francés no se ha podido recuperar a tiempo y ni siquiera ha viajado a Arabia, por lo que la entrada de Gonzalo García irrumpe con fuerza, sobre todo tras el hat-trick que logró ante el Real Betis el pasado domingo. Tras ello, el internacional con Brasil ha recordado el enfrentamiento ante los de Simeone en LaLiga EA Sports.

Vinicius manda un mensaje a los aficionados del Real Madrid

Vinicius ha hablado en la previa del encuentro contra el Atlético de Madrid, que podrían decir adiós a Raspadori en el presente mercado de fichajes. El delantero internacional con Brasil, por su parte, ha querido analizar la segunda semifinal de la Supercopa de España ante los de Simeone: "La Supercopa son solo dos partidos donde nos podemos llevar un título a casa. El equipo está bien, conectado para este partido porque sabemos que cuando venimos a Arabia y hacemos dos buenos partidos, cambia toda la dinámica de la temporada. El Derbi hay que afrontarlo con las ganas y el compromiso porque sabemos que siempre es muy complicado, tenemos que estar centrados en eso porque hemos jugado contra ellos una vez y ya sabemos cómo tenemos que hacerlo".

El Real Madrid volverá a tener esta noche a Vinicius como una de sus principales referencias ofensivas, donde seguramente le puedan acompañar Gonzalo García y Rodrygo. El canterano viene de ser la sensación del partido contra el Betis en el Santiago Bernabéu, haciendo un hat-trick y respondiendo a la confianza de Xabi Alonso, que dio también las claves del encuentro, en rueda de prensa, ante el Atlético de Madrid. Además, el '7' del conjunto blanco afronta el partido frente a los de Simeone en mitad de una sequía goleadora, ya que no firma un tanto desde el doblete que le hizo al Villarreal el pasado cuatro de octubre en el Santiago Bernabéu, siendo una de las peores rachas del extremo desde que fichó por la entidad merengue. Todo ello, mientras Mbappé estará de baja y recuperándose de su esguince de rodilla, por lo que podría estar listo para la cita de LaLiga EA Sports de la semana que viene frente al Levante.

Vinicius busca la revancha contra Simeone

Por otro lado, Vinicius volverá a enfrentarse al Atlético de Madrid tras la dura derrota que sufrió el pasado 27 de septiembre en el Metropolitano. El delantero, que jugó todo el partido ante los de Simeone, repartió una asistencia a Arda para hacer el 1-2 pero terminó recibiendo cinco goles al término del choque. Por ello, el jugador querrá resarcirse de aquella cita en un escenario como la semifinal de la Supercopa de España, competición que perdieron el pasado año contra el Barcelona, que ya espera por su parte rival en la final tras golear al Athletic Club.