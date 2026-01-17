Almeyda no logra disipar sus dudas a falta de sólo dos días para la visita del Sevilla a Elche

El argentino obtiene buenas noticias con Djibril Sow y Gabriel Suazo, todo lo contrario que con Alexis Sánchez; mientras sigue esperando los trámites del club para repatriar a los dos nigerianos que están en la Copa de África, de cara a poder reducir su lista de siete bajas a 'sólo' cuatro o cinco para la primera jornada de la segunda vuelta en LaLiga EA Sports

La plantilla del Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en una sesión a puerta cerrada en la que Matías Almeyda no podido resolver aún la principal duda que alberga de cara al choque del próximo lunes a domicilio contra el Elche CF en la jornada 20 en LaLiga EA Sports. Para afrontar esta primera cita de la segunda vuelta con la misión ineludible de ponerle fin a una dinámica con cuatro derrotas consecutivas sin marcar ni un solo gol, el técnico argentino tendrá muy difícil contar con Alexis Sánchez, ausente por lesión por tercer día consecutivo, y además aún no tiene la certeza de que Akor Adams y Chidera Ejuke vayan a llegar a tiempo para la cita del Martínez Valero.

Noticias Relacionadas Estadísticas : El Sevilla buscará romper todas su crisis en Elche: se libra del fuego amigo pero carga con precedentes poco alentadores

Alexis Sánchez sigue al margen por tercer día seguido y será duda hasta última hora para el Elche - Sevilla

En la información compartida por los medios del club no consta novedad alguna sobre el estado físico de Alexis Sánchez, después de que los servicios médicos nervionenses explicasen el viernes que el veterano delantero chileno está aquejado de una fuerte contusión en la pelvis que le mantiene "pendiente de evolución". Tras la sesión de recuperación del pasado martes por la tarde, tras la derrota del lunes ante el RC Celta de Vigo, el Sevilla FC gozó de un día de descanso en la jornada del miércoles y ha vuelto al trabajo sin el concurso del '10' en las jornadas matinales del jueves, del viernes y de este mismo sábado.

Alexis, de 37 años, se ha quedado toda la semana realizando trabajo específico en el gimnasio bajo la supervisión de los preparadores físicos y los recuperadores del Sevilla FC. De hecho, el atacante andino ya forzó para entrar en la lista contra el Celta y participar en la última media hora de encuentro a pesar de que ya estaba renqueante por un impacto en la cadera en la última práctica antes de recibir a los gallegos. Este domingo, en una última sesión antes de viajar que arrancará a las 10:00 horas, será aclarador para Almeyda, quien pasará por sala de prensa a eso de las 12:30 horas para analizar la previa del choque ante el Elche CF.

Djibril Sow y Gabriel Suazo estarán en Elche; lo de los africanos Akor Adams y Chidera Ejuke aún está por ver

Junto al de Tocopilla, el jueves tampoco pudo saltar al terreno de juego Djibril Sow, pero el centrocampista suizo se ha reincorporado al grupo con aparente normalidad en los dos últimos entrenamientos y todo apunta a que estará disponible para viajar a Elche. Otro que se apunta es el también chileno Gabriel Suazo, quien lleva desde el martes trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, aunque Almeyda se tomará con prudencia su regreso después de sufrir una recaída en una lesión en el sóleo nada más reaparecer el 20 de diciembre ante el Real Madrid tras pasar un mes de baja.

Para el encuentro ante los franjiverdes son bajas seguras el defensor César Azpilicueta y los extremos Alfon González y Rubén Vargas, por lesión; además del central Marcao Teixeira, quien cumplió frente al RC Celta de Vigo el segundo de los seis partidos de sanción con los que fue castigado por su expulsión en el Santiago Bernabéu.

Aún está por ver qué ocurre finalmente con los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes siguen en la Copa de África y jugarán este mismo sábado (a partir de las 17:00 horas) el partido por el tercer puesto frente a Egipto en el Estadio Mohammed V de Casablanca (Marruecos). El Sevilla FC lleva días moviéndose para agilizar el regreso de ambos y tenerles disponibles el lunes contra el Elche CF.