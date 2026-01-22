España - Noruega, en directo el partido de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026

La última derrota frente a Alemania ha complicado la vida a la selección española de balonmano de cara a una segunda fase en la que es casi seguro que necesitará pleno de victorias

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el primer partido de los Hispanos en la segunda fase del Europeo de Balonmano 2026 , en el cual se verán las caras con la siempre complicada Noruega es jueves 22 de enero (18:00 horas) . Los de Jordi Ribera quieren levantarse tras la derrota sufrida contra Alemania. ¡Empezamos!

Así llegaban los Hispanos al Jyske Bank Boxen , pabellón en el que disputará el choque ante los noruegos.

" Tenemos cuatro partidos por delante y eso va a permitir crecer al equipo y, por qué no, soñar , porque haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada, tenemos todavía mucha competición por delante y trataremos de aprovecharla al máximo", sentencia.

Jordi Ribera ya ha dado la lista de 16 jugadores para el choque ante los nórdicos, quedándose fuera de la misma Agustín Casado y Javi Rodriguez .

Si vérselas en la primera fase con Alemania, Austria y Serbia no hubiese sido suficiente, ahora el nivel de exigencia sube un escalón más con Dinamarca, Francia y Portugal como contrincantes, además de Noruega . Pensando en la clasificación para la final four, no se puede dejar de destacar el triunfo de Portugal ante los daneses, lo cual lo ha complicado todo respecto a las cuentas para estar en semifinales, las cuales empiezan para los de Jordi Ribera con cero puntos y la necesidad de sumar ya para no ver como el panorama se complica casi irremediablemente.

Los Hispanos se han visto las caras un total de 48 veces con el combinado nórdico, saliendo victoriosos en hasta 34 de estos . El resto, 12 derrotas y únicamente dos empates.

(12-10) Los Hispanos se colocan dos arriba a algo más de 10 minutos para el final del primer tiempo.

La selección española de balonmano abre este jueves 22 de enero la segunda fase del Europeo de Balonmano 2026, el cual de disputa en Dinamarca, Noruega y Suecia, con el deseo de sumar un triunfo ante Noruega que le ponga en disposición de pelear con todas las garantías para llegar a ser equipo de semifinales.

Los Hispanos han realizado una buena primera fase con dos victorias y una sola derrota, ante Alemania. Sin embargo, esta ha hecho que lleguen al main group con cero puntos, lo cual les deja algo por detrás de otros conjuntos en la parrilla de salida. En todo caso, el seleccionador de España, Jordi Ribera, se muestra optimista.

Lo que está claro es que Noruega no es una selección fácil de ganar. Por un lado, y como es obvio, va a tener al público de su lado. Por otro, tiene piezas del nivel de Sander Sagosen en el mejor momento de su carrera y a otros grandes jugadores como Torbjorn Bergerud. Sí, son un rival de la máxima exigencia.

España repite en el 'grupo de la muerte'

