El Betis pendiente a Alex Thót, la Supercopa en Arabia, el triunfo de Shareina... así llegan las portadas deportivas este 7 de enero de 2026

El Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao se preparan para los cuartos de final de la Supercopa, cuya final se disputará en Arabia. Destaca también la victoria del valenciano Schareina en en el Dakar

Las portadas de los medios de comunicación deportivos de este 7 de enero se centran en la vuelta a la rutina deportiva, con especial atención a la jornada de la Supercopa. Comparte protagonismo junto a Alex Tóth como posible fichaje del Real Betis.

Con el ojo puesto en Alex Tóth

La portada de Estadio Deportivo para este 7 de enero de 2026 está protagonizada por Alex Tóth, ya que tal y como afirman desde Inglaterra, el Real Betis sigue de cerca al centrocampista húngaro en la búsqueda de un posible recambio para Sergi Altimira. Sobre el equipo verdiblanco también está en el punto de mira la preocupación por el estado físico de Amrabat, ya que el golpe con Isco le ha pasado factura en las primeras citas de la Copa África, siendo duda para los cuartos. Por otro lado, el Sevilla FC apunta hacia Martín Ortega por si Juanlu Sánchez saliese en el mercado de invierno.

La Supercopa en Arabia

En la prensa deportiva nacional, la portada de Marca y AS la protagoniza los duelos de semifinales de la Supercopa, enfrentándose hoy el Barça al Athletic y el Real Madrid mañana al Atletico de Madrid. Dos duelos de altura que se juegan en Arabia y que coronarán al ganador de este año.

Sport y Mundo Deportivo coinciden también en la Supercopa, centrándose el Barcelona que hoy luchará por llegar a la final en Arabia Saudí contra el Athletic. Destaca la noticia de que Ter Stegen deja la concentración en Arabia y regresa a la ciudad condal lesionado, mientras que esta noche le suplicará Cochen. Los blugrana buscan así renovar el título que ya consiguieron en 2025, con un Barça en plena racha de victoria en el que Lamine Yamal es duda debido a un virus estomacal.

Shareina triunfa en el Dakar

Destaca también el triunfo en motos en el Dakar de Shareina, que gana la etapa en motos a pesar de una dura caída, llevándose la tercera etapa contra todo pronóstico. El valenciano consigue así su tercera victoria en el Dakar, ya que ganó en el prólogo de 2024 y en la onceava etapa de 2025. La buena racha de Edgar Canet cede un poco. También subrayan la victoria del Valencia Basket contra el Estrella Roja, en un partido en el que ganó sin sufrir mucho. No se puede decir lo mismo del Real Madrid, que aunque sufrió un poco más ante el ASVEL Villeurbanne, se llevó también la victoria con un poco más de sudor y lágrimas.