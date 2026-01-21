El nuevo Real Madrid y Vinicius convencen al Bernabéu, Sevilla y Betis buscan gol, el Barça se lanza al frío, Rafa Jódar apunta su nombre...así vienen las portadas

El Real Madrid volvió a ser ese equipo demoledor y dinámico que un día fue, destrozando al Mónaco ante un Bernabéu enfervorecido; mientras el Barça se va este miércoles a la aventura helada en la República Checa y el Real Madrid femenino está en la final de Supercopa

Día grande para el Real Madrid, el primero en mucho tiempo. Desde la llegada de Álvaro Arbeloa y su debut con derrota en Albacete las cosas estaban muy tensas en la Casa Blanca, algo que la victoria ante el Levante no solventó, pero la Champions ha sido una vez más el catalizador de los sueños blancos y después de arrasar por 6-1 al Mónaco las cosas van mejor. Por otro lado, el Real Madrid femenino se llevó el derbi y estará en la final de la Supercopa. En el Barça afrontan este miércoles una visita muy dura al infierno helado del Slavia de Praga. Mientras el Betis y el Sevilla están centrados en fichar gol. Y fuera del fútbol, España ha encontrado otra joya en el tenis, Rafa Jódar.

Este Madrid es el que quiere el Bernabéu

El Real Madrid goleó al AS Mónaco por 6-1. en un partido en el que el equipo que entrena Álvaro Arbeloa fue superior desde principio a fin y en el que rallaron a gran nivel muchos jugadores, pero destacaron, sobre todo, Mbappé y Vinicius, que asumieron su rol del líderes. No hubo mucha historia en este choque de UEFA Champions League que el Real Madrid finiquitó al comienzo de la segunda parte, que fue brillante, frente a un rival que cometió muchos errores. Y así el equipo blanco se consolida entre los ocho mejores de la competición.

El Betis y el Sevilla quieren gol

El Betis pelea con Fulham y Wolfsburgo por Troy Parrot, héroe nacional en Irlanda por los cinco goles que valieron una repesca mundialista y de moda en los Países Bajos por su voracidad con el AZ Alkmaar; en el Sevilla, Cordón tampoco renuncia a Neal Maupay, que parecía cerca del Paris FC y con una gran oferta también del Lille, pero que ahora con la entrada en el tablero de los hispalenses pude reconsiderar su decisión.

Rafa Jódar es el nuevo nombre del tenis español

Rafa Jódar, la gran promesa del tenis español se presentó en sociedad el martes en el Open de Australia. El jugador madrileño pasó la fase previa sin excesivos problemas y se coló en el cuadro final, donde el sorteo fue benevolente y le colocó ante un jugador que también había logrado su pase a base de victorias, el joven japonés Rei Sakamoto y el duelo no ha decepcionado. Al final el español ha cerrado el partido en cinco sets, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 y 6-3, después de dominar los dos primeros y cuando tras perder los dos siguientes y estar contra las cuerdas, resurgir para lograr una victoria de mucho peso.