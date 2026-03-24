Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC, es el gran protagonista en un día en el que también destacan los nombres de su antecesor Matías Almeyda, de Kylian Mbappé (Real Madrid) y de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), así como la invasión del Real Betis en Las Rozas

La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles, 25 de marzo de 2026, llega con Luis García Plaza como gran protagonista tras una jornada de martes en la que Matías Almeyda se despidió personalmente de los jugadores del Sevilla FC justo antes de la sesión matinal de entrenamiento y el madrileño fue anunciado a media tarde como nuevo técnico del conjunto nervionense.

Además, entre los nombres propios del día están también el de XXXXX (Betis); el de Kylian Mbappé, con las mofas en Francia ante el supuesto error médico del Real Madrid a la hora de revisar la lesión de rodilla de su delantero estrella, y el del también galo Antoine Griezmann, quien ha confirmado de manera formal que abandonará el Atlético de Madrid a finales de la presente campaña para firmar por el Orlando City.

Mando en Plaza: el Sevilla FC anuncia a su nuevo entrenador

"Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar y de ponernos a trabajar. Estoy muy contento", ha explicado Luis García Plaza ante las cámaras de ESTADIO Deportivo a su salida en coche desde el interior del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, justo después de estampar su firma en el contrato que le vincula con el Sevilla FC hasta el próximo 30 de junio de 2027.

El club nervionense ha hecho oficial el fichaje del técnico madrileño por lo que queda de temporada y por otra más, haciéndose así cargo del banquillo del Ramón Sánchez-Pijzuán como sustituto del recién despedido Matías Almeyda. El argentino acudió a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a primera hora para despedirse de la plantilla blanquirroja, que se volcó con cariñosos y emotivos mensajes a través de las redes sociales.

La Roja se tiñe del verde del Betis

Además de la presencia con la selección absoluta de Pablo Fornals, más cerca del Mundial como premio a su gran curso, el Real Betis tiene en Las Rozas a otros cinco canteranos: con la sub 21, Pablo García -además de Jesús Rodríguez-; con la sub 19, José Antonio Morante y Manu González; y con la sub 18, Migue Romero y Rubén de Sá.

El grave error del Real Madrid con la lesión de Mbappé: "Han examinado la otra rodilla"

La prensa de Francia muestra su sorpresa ante el mal diagnóstico que, supuestamente, le hicieron los servicios médicos de Real Madrid al delantero Kylian Mbappé. "Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París", aseguran algunas informaciones, que incluso relatan en tono de mofa que los galenos del club merengue estuvieron revisando la rodilla equivocada. Es decir, la que tiene sana.

Antoine Griezmann confirma que deja el Atlético de Madrid y se marcha al Orlando City

Griezmann ha viajado a Estados Unidos para cerrar su incorporación al conjunto de Florida, que se hará efectiva en el próximo 1 de julio. Hasta entonces, seguirá competiendo en el Atlético por ganar otro título y ampliar su condición de máximo goleador de la historia del club rojiblanco. El '7' ha escuchado a su corazón y ha accedido a terminar la temporada, a pesar de los esfuerzos desde Orlando para incoporarle con carácter inmediato en este mismo mes de marzo.