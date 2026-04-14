Las humeantes cuentas de la salvación del Sevilla FC en LaLiga EA Sports, Guido Rodríguez, la emoción de la UEFA Champions League y la histórica velada que el Real Betis está organizando para el jueves en la UEFA Europa League

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles, 15 de abril de 2026, viene marcada por la humeante supercalculadora de la apretadísima lucha por la permanencia en LaLiga EA Sports, en la que está inmerso el Sevilla FC y prácticamente toda la mitad baja de la clasificación. Además, el Real Betis dio el pistoletazo de salida a las obras para levantar el Benito Villamarín al tiempo que prepara el cartel de 'No hay entradas' para la cita histórica del próximo jueves en la UEFA Europa League.

Este pasado martes fue noche de UEFA Champions League con un apasionante duelo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, así como otro choque entre Liverpool FC y Paris Saint-Germain. Para este miércoles, el Real Madrid se la juega en Múnich ante el FC Bayern y el Arsenal FC recibe en Londres al Sporting CP. Guido Rodríguez, nombre propio del día.

La calculadora del Sevilla FC echa humo

Después de un alocadísimo fin de semana en el que ganaron los cinco últimos equipos de la clasificación liguera y a falta de sólo siete jornadas para el final de LaLiga 25/26, hay hasta ocho clubes implicados que no paran de hacer cuentas en una de las permanencias más caras de los últimos tiempos: las matemáticas auguran que hará falta sumar más de 41 puntos, cifra con la que el Sevilla FC se salvó en los dos cursos anteriores. Además del equipo nervionense, que tiene 34 puntos, están metidos en el lío Valencia CF, Rayo Vallecano, RCD Mallorca, Deportivo Alavés, Elche CF, Levante UD -próximo rival de los de Luis García Plaza- y Real Oviedo.

Guido Rodríguez y la tormenta perfecta en el Real Betis

El gran nivel que está mostrando Guido Rodríguez en el Valencia CF, tras reponerse del ostracismo en el West Ham United, y la inesperada decisión del mediocentro argentino de disculparse públicamente por las malas formas en que salió de Heliópolis ayudan a que pase de imposible a factible en la agenda de Manu Fajardo para el Real Betis 26/27.

Además, el Betis anunció el inicio de la primera fase de construcción del Nuevo Benito Villamarín, en la que primero se desarrollarán los trabajos previos necesarios para levantar los muros pantalla y dentro de unos días entrará ya la maquinaria pesada para ejecutar estas actuaciones. De manera parelela, el club informó de que había puesto a la venta las últimas 700 entradas que le quedaban para el duelo del jueves contra el SC Braga en el Estadio de La Cartuja. Hay una presencia confirmada de unas 67.000 personas, un 'lleno técnico', pues la UEFA reduce un poco el aforo del estadio (70.000) por criterios de seguridad.

El Atlético de Madrid resiste ante el FC Barcelona y ya espera rival en semifinales

El Atlético de Madrid hizo valer el 0-2 de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y eliminó (por 3-2) al FC Barcelona, que venció por 1-2 el partido de vuelta disputado este pasado martes en el Metropolitano. Lamine Yamal y Ferran Torres en sendos errores de Lenglet igualaron la eliminatoria en el minuto 24; pero el tanto de Lookman en el 31' y la posterior expulsión de Eric García permitieron resistir a los de Simeone, que se enfrentarán en semifinales al ganador del Arsenal - Sporting (con 1-0 a favor de los ingleses).

Por el otro lado del cuadro, el Real Madrid viajó a Alemania con el reto de remontar el 1-2 que el FC Bayern de Múnich consiguió en el Santiago Bernabéu (Allianz Arena, 21:00 horas). El que gane de los dos se las verá con el PSG de Luis Enrique Martínez. El vigente campeón de la Champions se impuso al Liverpool FC por 0-1 y ha pasado a 'semis' con un global de 0-3.-