Las lesiones de Isco y Amrabat, la final de la Nations League, el KO Oyarzabal... así llegan las portadas del viernes 28 de noviembre

Las lesiones de Isco y Amrabat de cara al derbi, los resultados de los equipos españoles en Europa League y Conference League, la previa de la final de la Uefa Nations League femenina, la lesión de Oyarzabal y la enfermería del Barcelona protagonizan los titulares de los principales diarios nacionales hoy viernes

Diversidad de temas hoy viernes en las portadas de los diarios deportivos. En España hay multitud de temas que copan las primeras páginas de los diarios. Las entrevistas con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en la previa de la ida de la final de la Nations League que se disputa hoy ante Alemania, las lesiones de los béticos Isco y Amrabat de cara al Gran Derbi, las cifras récord de Mbappé en este inicio de temporada, y movimientos en la enfermería del FC Barcelona.

ESTADIO Deportivo da protagonismo a la victoria del Real Betis en la noche de ayer ante el Utrecht con el titular 'Sonrisa congelada', teniendo en cuenta el mal sabor de boca que se le quedó a los béticos tras las lesiones de Isco y Amrabat, que según Pellegrini, lo descartan prácticamente para el Gran Derbi.

Por otro lado, se destaca la visita de Jesús Navas a la nueva redacción de ESTADIO Deportivo con motivo de celebración de su 40 cumpleaños y el 30 aniversario del medio.

También tiene importancia la 'última bala' que le queda al Betis para que Antony pueda disputar el Gran Derbi: que el TAD le otorgue la cautelar y el brasileño pueda estar el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

MARCA y AS abren con entrevistas a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, respectivamente. En el día de hoy se disputa la ida de la final de la UEFA Nations League, en la que el combinado español se verá las caras ante Alemania a las 20:30 horas. Por otro lado, también se destaca las grandes cifras que está teniendo Mbappé en lo que llevamos de temporada, alimentado por el póker anotado el miércoles ante Olympiacos.

En lo que respecta a Barcelona, SPORT y Mundo Deportivo hacen hincapié a la situación de la enfermería del FC Barcelona. Los de Flick han recuperado a Pedri, que ya se entrenó en el día de ayer con el resto de sus compañeros, aunque pierden a Fermín, que estará unas dos semanas de baja debido a una lesión. Además, también se menciona las distintas peticiones del técnico Hansi Flick de cara al mercado, con posiciones que considera fundamental cubrir.

En la versión de Mundo Deportivo dedicaba al Athletic y a la Real Sociedad, los temas más destacados son la mala racha de resultados que acumulan los pupilos de Ernesto Valverde, y la lesión de Oyarzabal, que estará unas tres semanas de baja y que tendrá difícil volver a disputar un partido con los donostiarras en lo que queda de año.