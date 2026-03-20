Alcaraz - Fonseca: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido debut de Carlos Alcaraz en el Miami Open

Carlos Alcaraz debutará en Miami en la madrugada del sábado donde el murciano busca vengar el tropiezo en Indian Wells contra un ansioso Fonseca

Carlos Alcaraz volverá a vivir una primera vez hoy en el Miami Open. Y es que se enfrentará nada más y nada menos que a Joao Fonseca, una de las grandes promesas del tenis que está dando a sus 19 años pasos parecidos al murciano y Jannik Sinner. De hecho al italiano le puso en un aprieto en Indian Wells, forzándole a llegar al tie-break y quedando finalmente 7-6(6) y 7-6(4).

Antecedentes de partidos entre el número 1 del mundo y el aspirante no los tenemos, al menos en circuito oficial, pero lo que si sabemos es que Fonseca quiere ser el tercero en discordia que plante cara a Alcaraz y Sinner. Es decir, ser la tercera pata de un Big Three que podría revolucionar esta época del tenis. Como si de un preludio se tratase, el brasileño se enfrentó al murciano en una exhibición precisamente en Miami en diciembre, ciudad en la que lucharán por pasar de ronda en el segundo Masters 1000 de Miami.

''Estoy emocionado por poder jugar contra Carlos. No sé qué piensan los otros jugadores, pero yo siempre tengo muchas ganas de jugar contra los mejores. Lo hice contra Jannik en el torneo anterior, ahora juego con Alcaraz. Es una experiencia super increíble'', comentaba Joao Fonseca tras derrotar a Fabian Morozsan por 6-4, 3-6 y 6-2, demostrando que no tiene miedo a los grandes. Cabe recordar que con Carlitos tan solo se lleva 3 años y con el italiano 5, por lo que hay que seguir de cerca los pasos de esta promesa que al igual que ellos dos ganó el Next Gen ATP.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Joao Fonseca?

El partido entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami tendrá lugar en la madrugada del viernes 20 al sábado 21 de marzo. El encuentro tendrá lugar en la sesión nocturna, por lo que no empezará antes de las 19 horas en Miami, es decir, no antes de las 00:00, hora peninsular española.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Joao Fonseca

El encuentro entre Carlitos y Fonseca se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Master 1000 Indian Wells en el que participa Carlos Alcaraz.