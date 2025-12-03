Alineaciones Athletic Club - Real Madrid: Alineación probable de Athletic Club y Real Madrid en la jornada 19 de LaLiga

El Athletic Club busca acabar con la buena racha del Real Madrid en la Catedral, un conjunto blanco que llega en una mala dinámica despues de tres partidos sin ganar fuera del Bernabéu

Athletic Club y Real Madrid se enfrentan este miércoles 3 de diciembre a partir de las 19:00 horas en el estadio San Mamés.

El conjunto de Ernesto Valverde, se encuentra en la octava plaza y cuenta con 20 puntos -empatado con el Getafe-. La pasada jornada logró la victoria ante el Levante en el Ciutat de Valencia, en un encuentro donde fue superior y los goleadores fueron Robert Navarro y Nico Williams.

Por otro lado, el Real Madrid llega con muchas dudas, tras los tropiezos frente al Rayo Vallecano, Elche y Girona, equipos que a priori debería haber conseguido más que dos puntos. Aunque estos resultados, no le han distanciado mucho de la pelea por el título nacional, ahora es segundo y cuenta con 33 puntos, uno menos que el Barcelona.

Bajas de Athletic Club y Real Madrid CF

El Athletic Club afronta el partido condicionado por una larga lista de bajas importantes. La más grave es la de Unai Egiluz, que sufrió una rotura del ligamento cruzado y estará alejado de los terrenos de juego hasta marzo. El caso de Beñat Prados es idéntico: misma lesión y un periodo de baja prácticamente calcado.

La enfermería rojiblanca se llenó aún más en el último encuentro con la lesión de Robert Navarro, que padece un esguince y no volverá hasta enero. Además, en ataque no va a poder contar con Iñaki Williams, lesionado en el aductor ni con Maroan Sannadi pasó por quirófano para operarse del menisco y el club todavía no ha fijado una fecha estimada para su regreso.

A esta situación se suma la sanción de Oihan Sancet, que cumple su segundo y último partido de castigo tras ser expulsado ante el Barcelona. Además, Yeray Álvarez continúa apartado de la competición hasta abril por su suspensión relacionada con un caso de dopaje.

En el Real Madrid, las ausencias también afectarán a la estructura defensiva del equipo. Las cuatro bajas confirmadas se concentran en la zaga. La más llamativa es la de Dani Carvajal, que fue sometido a una artroscopia y no podrá volver a competir hasta finales de diciembre. Por otra parte, David Alaba arrastra molestias físicas y no estará disponible para este encuentro. Además, ayer se supo que Ferland Mendy se volvió a lesionar, esta vez sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha, por lo que dice adiós a lo que queda de 2025.

Finalmente, el club blanco tampoco podrá contar con Dean Huijsen, que no ha llegado a tiempo en su proceso de recuperación y sigue trabajando para incorporarse más adelante.

Valverde saldrá con el mejor once posible

El conjunto bilbaíno pondrá una alineación muy competitiva para poder acabar con la racha blanca en Bilbao. En portería, Unai Simón es el meta titular. Los laterales van a ser y Lekue. La pareja de centrales será la formada por Paredes y Dani Vivian.

En la medular contará con Jauregizar y Ruiz de Galarreta -el ex del Mallorca vuelve tras cumplir con el ciclo de amarillas-, junto a ellos estará Unai Gómez, el de Bermeo es vital en los planes de Valverde. La línea de ataque va a estar formada por: Nico Williams, Guruzeta y Berenguer.

Xabi Alonso busca despejar las dudas

Un gran partido del cuadro blanco, solventaría más dudas que los problemas que tiene el conjunto blanco. Courtois demostró ante el Girona que vuelve a estar mejor que nunca. Carreras volverá a la titularidad y el sector derecho irá para Trent Alexander-Arnold. El resto de la zaga lo forman Eder Militao y Antonio Rudiger.

En el medio va a volver a contar con cuatros medios: Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde y de enganche por detrás de los puntas: Jude Bellingham. La dupla ofensiva encargada de materializar cada ocasión es Kylian Mbappé y Vinicius Júnior.

Onces probables del partido Athletic Club - Real Madrid, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Paredes, Daniel Vivian, Lekue; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Unai Gómez; Nico Williams, Guruzeta y Álex Berenguer.

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Antonio Rudiger, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.