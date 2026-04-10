El pulso liguero entre Sevilla FC y Atlético de Madrid, un duelo entre iguales

Las estadísticas recientes ofrecen un empate técnico en la última década, evitando que la ligera superioridad visitante estropee el claro dominio local en la estadística global con los 81 precedentes anteriores en terreno nervionense

El Sevilla FC recibe este sábado al Atlético de Madrid en un partido de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta a dos equipos que presentan una estadística igualadísima en los 10 últimos precedentes disputados en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán: cuatro victorias para los nervionenses, otras cuatro para los colchoneros y dos empates.

El Atlético suma dos victorias en sus tres últimas visitas al Sánchez-Pizjuán

El Atlético, que contando también las citas en el Metropolitano ha ganado ocho de sus 10 últimos duelos ligueros contra el Sevilla FC, se impuso en su último viaje a la capital andaluza por 1-2. En la jornada 30 de la 24/25, Lucien Agoumé adelantó muy pronto a los aún pupilos de Xavier García Pimienta; pero los visitantes remontaron.

Un gol de penalti transformado por Julián Álvarez y un tanto de Pablo Barrios en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad hicieron volar a Madrid todo el botín. Antes, en la 22/23, había vencido por 0-2 gracias a las dianas de Marcos Llorente y Álvaro Morata que dejaron sentenciado a un Julen Lopetegui que sería despedido pocos días más tarde.

El Sevilla FC ha ganado en tres de las cinco últimas visitas colchoneras

En medio de las dos últimas victorias del Atlético, en la 23/24, el Sevilla FC venció por 1-0 con una solitaria diana de Isaac Romero para darle los tres puntos al equipo heredado por Quique Sánchez-Flores. También hubo victorias locales por la mínima en la 21/22, cuando valieron los tantos de Ivan Rakitic y Lucas Ocampos sobre el de Felipe Augusto (2-1), y en la 20/21, con un golazo de Marcos Acuña (1-0).

Fue a la largo de una racha de cuatro visitas sin perder con el Atlético de Madrid, ya que en los dos cursos anteriores firmaron sendas igualadas por 1-1: en la campaña 18/19 (Wissam Ben Yedder y Antoine Griezmann) y en la 19/20 (Franco Vázquez y Morata).

Las otras dos victorias de los colchoneros en Nervión en la última década llegaron con dos marcadores muy holgados en medio de otro 1-0 a favor del Sevilla FC en la 16/17 (Steven Nzonzi). Se impuso por 0-3 en los albores de la 15/16 (Koke, Gabi y Jackson Martínez) y por 2-5 en la 17/18 (Sarabia, Nolito; tres de Griezmann, Diego Costa y Koke). Al margen de este segmento, el balance global sonríe a los locales con 33 victorias (41%) y 30 empates (37%) en 81 precedentes ligueros frente a 18 triunfos del Atlético (22%).