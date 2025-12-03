En Copa, los mismos de El Gran Derbi, salvo Marcao

Almeyda ofrece una lista de 24 expedicionarios calcada a la del pasado fin de semana, aunque deberá hacer seis descartes por la normativa de la RFEF

La expedición del Sevilla FC hacia tierras extremeñas, donde este jueves 4 de diciembre disputa en Almendralejo ante el CD Extremadura 1924 la segunda eliminatoria de la Copa del Rey a partir de las 21:00 horas, tenía previsto partir en autobús a las seis y media de la tarde de la víspera en dirección a la capital de la vecina comunidad autónoma, Mérida, distante dos horas por carretera de su homóloga andaluza. Pernoctarán los blanquirrojos en la bellísima ciudad, a 30 kilómetros de su destino definitivo. Y será un grupo prácticamente idéntico al que veló armas desde la tarde del sábado para El Gran Derbi dominical, con la única novedad de la ausencia de Marcao Teixeira, que sufre una sobrecarga ósea en el pie izquierdo tras caer mal en un salto con el 'Cucho' Hernández. El resto (24 futbolistas), los mismos, pese a que la normativa de la RFEF para el torneo del K.O. mientras uno de los contendientes no sea de Primera o Segunda división reduce las citaciones oficiales a 18 hombres, por lo que Matías Almeyda deberá realizar seis descartes en los prolegómenos del duelo programado en un atestado Francisco de la Hera.

Cinco bajas, tres al menos de mucha relevancia

El 'Pelado' no podrá contar este jueves con los cuatro lesionados que ya tenía para LaLiga (Gabriel Suazo, Rubén Vargas, Tanguy Nianzou y Adnan Januzaj), a quienes no espera ya hasta 2026, aunque el lateral chileno (indiscutible como el atacante suizo) y el extremo belga podrían regresar en los últimos choques oficiales de este año, a los que se añade el referido Marcao, aunque, al haberle caído menos de cuatro encuentros, sí viaja Isaac Romero, que no tiene que cumplir sanción (como ocurriría en el supuesto antes mencionado) en los choques inmediatamente siguientes, sino sólo en los ligueros (si no le reducen el castigo, que está por vez, contra Valencia CF y Real Oviedo), por lo que podrá formar en la punta de lanza, de decirlo así su entrenador, frente al once azulgrana. Como no podía ser de otra forma, Matías Almeyda no libera ni da descanso a nadie tras el fiasco del 0-2 ante el Real Betis.

La preconvocatoria de 24 jugadores para el Extremadura-Sevilla

A falta de los referidos seis descartes obligados, el preparador argentino se lleva a tierras emeritenses (y luego almendralejenses) a los siguientes 24 futbolistas: los guardametas Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez, César Azpilicueta, Kike Salas, Andrés Castrín, Ramón Martínez, Fábio Cardoso y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Manu Bueno, Djibril Sow, Chidera Ejuke, Alfon González, Miguel Sierra y 'Peque' Fernández; y los delanteros Alexis Sánchez, Akor Adams e Isaac Romero.