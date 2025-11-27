Toca sellar el pase en Europa antes de que, ahora sí, verdiblancos y blanquirrojos puedan centrarse en el partido de los partidos del domingo

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 27 de noviembre de 2025:

- REAL BETIS - FC UTRECHT (21:00 HORAS) / A SU DEBIDO TIEMPO

No hay indulto por ahora para Antony, Amrabat se deja querer y confirma su recomendación sobre El Karouani, Pellegrini la echa al suelo con su renovación y El Gran Derbi asoma en el horizonte, pero, antes de todo, a encauzar la clasificación en la Europa League

- ATENTOS A FÁBIO SILVA

"Le encanta España y quizás vuelva en enero. ¿Sevilla y Betis? Ambos son posibles", confiesan a ESTADIO desde el entorno del delantero portugués, que busca minutos para ir al Mundial

- LA ENMIENDA MADRILEÑA

Los triunfos del Madrid ante Olympiacos (3-4, con póquer de Mbappé) y el Atleti contra el Inter (2-1) arreglan un martes nefasto de UCL

- "ES UN PARTIDAZO"

Luis Rubiales, que atiende a ED durante la presentación de su libro en Sevilla, alaba El Gran Derbi: "Saltan chispas en el buen sentido; que gane el mejor; nunca hay favorito"

- AL ESTE CON FE

El Celta busca en Bulgaria su cuarto triunfo consecutivo en la UEL y el Rayo, el 10 de 12 en Bratislava para avanzar en la Conference League, ambos desde las 18:45 horas.