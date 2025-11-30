Sevilla - Betis, la previa de El Gran Derbi sevillano 2025 en directo: última hora, alineaciones, árbitro y ambiente de aficiones desde el Sánchez-Pizjuán

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo, las horas previas del primer derbi de la temporada, que se disputará esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán, condicionado por las importantes ausencias pero con un ambiente que se presume espectacular

¡HA LLEGADO EL DÍA! ¡El primer derbi de la temporada se juega hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán y desde te contamos en este directo ESTADIO Deportivo todo lo que vaya ocurriendo y la actualidad del duelo cainita. ¿Estáis preperados para lo que avecina? ¡Bienvenidos al Sevilla-Betis!

El superordenador predice lo que ocurrirá en el Sevilla - Betis posición por posición

Estas ausencias, más determinantes en el Betis, rebajan la distancia entre los equipos en un derbi en el que se espera un ambiente espectacular desde horas antes del choque. El superordenador predice lo que ocurrirá en el Sevilla - Betis posición por posición

Es indiscutible que el duelo cainita llega condicionado por las bajas importantes en ambos bandos, pues ya está confirmado que, en el bando sevillista se lo pierden Vargas, Nianzou, Suazo y Januzaj , mientras que en el bético no estarán nada más y nada menos que Isco, Antony y Lo Celso, además de Bellerín y Pau López.

Pellegrini explica el alcance de las lesiones de Isco y Lo Celso, y sorprende con Amrabat para el Sevilla - Betis

El beticismo se ha despertado con la esperanza de que Amrabat, que arrastra molestias, sí llegue a tiempo después que Pellegrini no lo descartara en la rueda de prensa de ayer. Las dudas se despejarán cuando se conozca durante la mañana la convocatoria.

Alineaciones Sevilla - Betis: Alineación posible de Sevilla FC y Real Betis en El Gran Derbi de la jornada 14ª de LaLiga EA Sports

Con tantas bajas, tanto Almeyda como Pellegrini se verán obligados a introducir cambios en sus once para paliar las ausencias. Aquí os dejamos las posibles alineaciones de ambos equipos, condicionada en el caso del Betis por Amrabat.

El colegiado jiennense será el encargado de impartir justicia en el Sevilla-Betis, lo que le convierte en el segundo andaluz que pitará un derbi tras el abuelo de Medina Cantalejo una vez que el Comité de Árbitros liderado por Fran Soto ha desterrado la regla de la territorialidad. Iglesias Villanueva lo asistirá en el VAR.

Cuatro bajas confirmadas en el Sevilla en la fiesta del Sánchez-Pizjuán para preparar el derbi

La afición del Sevilla respondió en masa al llamamiento del club al abrir las puertas en el último entrenamiento previo al partido de hoy, con cerca de 14.000 aficionados, lo que sirve de impulso para los de Almeyda.

El sevillismo avisó al Betis de lo que le espera en el Sánchez-Pizjuán

No sé quedó atrás la afición heliopolitana, que arrojó su equipo en La Cartuja, con alrededor de 10.000 espectadores para espolear a los suyos, con ovaciones especiales para Pellegrini, Amrabat e Isco.

Como no podía ser de otra forma, Monchi ha entrado en la ecuación del primer derbi de la temporada y ha encendido más si cabe al sevillismo con una publicación en redes sociales con un mensaje claro en sus palabras y en la foto empleado, un tifo donde se puede leer 'Nacidos para dominar Sevilla': "Ayer, hoy y mañana…Forza SFC!!!",

El meta rinconero siguió la senda marcada por Joaquín Caparrós y encendió los ánimos ayer al afirmar que "ahora mismo ningún jugador del Sevilla cabría en la plantilla del Betis"

La tecnología de última generación ha tomado parte y ha aportado sus predicciones de cara a lo que ocurrirá en el partido de esta tarde, pues el superordenador ha realizado una comparativa de posibles onces, mientras que la IA ha determinado que el Betis parte con cierta ventaja en un duelo en el que marcarán los dos equipo.

Ha llegado el día. La cuidad hispalense ha despertado este domingo con un deseo imperioso de derbi y a muchos aficionados les habrá costado conciliar el sueño por los nervios propios en las vísperas de un partido que sacude la pasión dual de la capital andaluza.

Desde primera hora ya se respira ambiente de derbi, con balcones y ventanas con las banderas de Sevilla y Betis, y con los colores de los eternos rivales en las calles. Es el primer derbi de la temporada y existen muchas ganas de jugarlo, de medir las fuerzas de los nuevos proyectos de Almeyda y Pellegrini y se ha percibido en los días previos, con actos y, sobre todo, con el baño de masas en los últimos entrenamientos de ambos equipos, a puerta abierta en el Sánchez-Pizjuán, escenario del choque, y en La Cartuja.

Sevilla y Betis calentaron ayer motores con los entrenamientos a puerta abierta

No en vano, cerca de 14.000 sevillistas arroparon a los suyos en la 'Bombonera' y alrededor de 10.000 béticos se presentaron en el feudo verdiblanco, reflejo de lo que se vivirá durante el día de hoy en la ciudad, en cada casa y, sobre todo, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Una previa que le contaremos en ESTADIO Deportivo minuto a minuto, con las novedades que todavía deben conocerse y la movilización de las dos aficiones antes del comienzo del choque.

Así, todavía está pendiente la convocatoria de Pellegrini para un derbi con bajas notorias en ambos bandos, con mayor repercusión en el Betis, sin Isco, Antony ni Lo Celso, además de Bellerín y Pau López, mientras que los nervionenses pierden a Vargas, Januzaj, Nianzou y Gabriel Suazo.

Durante la mañana se conocerá la lista y si Amrabat ha llegado finalmente o no, lo que, sin duda, tendrá peso por su relevancia en los planes de Pellegrini.